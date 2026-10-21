Volkswagen wycofuje 72 668 samochodów elektrycznych w różnych krajach z powodu defektu ogniw baterii. Do czasu usunięcia usterki firma będzie tymczasowo ograniczać maksymalny poziom ładowania takich pojazdów do 80%, informuje Electrek.

Które modele objęto wycofaniem

Według niemieckiego Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego KBA trzy kampanie wycofania obejmują 72 668 samochodów elektrycznych na świecie, w tym 9 881 pojazdów w Niemczech. Chodzi o niektóre partie Volkswagenów ID. Buzz, ID.3, ID.4 i ID.7 wyprodukowanych w latach 2022–2025, a także Cupry Born z lat 2022–2024.

Wcześniej Volkswagen zgłosił do amerykańskiej Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego kampanię wycofania dotyczącą 22 524 elektrycznych crossoverów ID.4. Amerykańska kampania ma numer 26V630, a wewnętrzny numer wycofania Volkswagena to 93EX.

Przyczyna i tymczasowe ograniczenie

Wewnętrzne dochodzenie Volkswagena wykazało, że część ogniw baterii wyprodukowanych w tym okresie nie spełnia specyfikacji. Firma wiąże problem z defektem po stronie dostawcy.

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Volkswagen oświadczył, że przy określonych profilach ładowania i poziomie naładowania powyżej 80% może dojść do propagacji termicznej, mogącej spowodować pożar baterii. Jeśli będzie to technicznie możliwe, system pojazdu tymczasowo ustawi limit ładowania na poziomie 80%.

W Stanach Zjednoczonych Volkswagen wysłał do właścicieli pojazdów objętych kampanią e-maile dotyczące zdalnego zastosowania ograniczenia. Jeśli nie zrezygnują z tego do 21 października, firma planuje zastosować ustawienie zdalnie; ma ono pojawić się w aplikacji mobilnej około 27 października 2026 roku. Niektórzy właściciele już otrzymali tę aktualizację.

Firma planuje również wysłać 27 listopada 2026 roku listy informujące o ryzyku. Po opracowaniu sposobu usunięcia defektu Volkswagen dodatkowo poinformuje właścicieli pojazdów.

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