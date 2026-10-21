На испытательном полигоне к северу от Токио в Японии Subaru 18 октября показала модифицированный Outback с полностью электрической силовой установкой. Прототип оснащен двумя электромоторами, полным приводом и имеет суммарную мощность около 510 л. с. Как сообщает Motor1, это демонстрационный автомобиль, созданный на собственной электрической платформе Subaru без использования архитектуры Toyota e-TNGA.

Два электромотора и полный привод

Передняя электрическая ось производства Aisin развивает 150 кВт, или 201 л. с., а задняя — 230 кВт, или 308 л. с. Такая схема обеспечивает полный привод. По данным Automotive News, на которые ссылается Motor1, прототип разгоняется до 62 миль в час менее чем за четыре секунды.

Subaru сможет самостоятельно настраивать мощность моторов и распределение крутящего момента между осями. Компания применила подход к симметричному полному приводу, который также использует в моделях с двигателями внутреннего сгорания, в частности WRX и Outback, но адаптировала его для специальной электрической платформы.

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Более легкая платформа и новая батарея

По утверждению Subaru, новая электрическая архитектура примерно на 220 фунтов легче платформы нынешних электромобилей марки. Аккумуляторный блок содержит около 4 тысяч цилиндрических элементов и, по заявлению компании, примерно на 25% легче предыдущего. Целевой показатель плотности энергии батареи — на 20% выше среднего по отрасли.

Subaru также разработала интегрированный блок управления, который должен централизованно управлять электромоторами, батареей и программным обеспечением. Система рассчитана на обновления программного обеспечения через сеть. Руководители компании заявили, что часть технологий из прототипа может появиться в серийных автомобилях начиная с 2029 года, однако конкретную модель не назвали. Компания также не раскрыла емкость батареи, скорость зарядки и запас хода прототипа.

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