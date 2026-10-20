Китай заявил, что примет ответные меры, если Великобритания введет ограничения для китайских электромобилей, согласовав свою политику с Европейским союзом. Об этом сообщает Politico Europe со ссылкой на представителя Министерства коммерции Китая.

Позиция Китая

В китайском ведомстве заявили, что Пекин решительно ответит, если Великобритания будет настаивать на введении ограничений для китайских электрокаров. Там также отметили, что будут защищать законные права и интересы китайских отраслей промышленности.

Китай призвал британские власти соблюдать правила Всемирной торговой организации и не копировать подход Евросоюза. В Пекине считают тарифы на китайские электромобили дискриминационными и заявили, что будут следить за дальнейшими действиями Лондона.

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Сотрудничество Лондона и Брюсселя

Великобритания сейчас работает с европейскими партнерами, чтобы избежать 10-процентной пошлины на электромобили с начала следующего года. Тогда в рамках торгового соглашения после Brexit должны начать действовать более строгие правила определения происхождения товаров.

Британское правительство также добивается включения страны в политики ЕС Made in Europe, предусматривающие преференциальный режим для продукции, произведенной в Евросоюзе, в определенных закупочных проектах. Министр торговли Великобритании Анас Сарвар заявил, что более тесная координация Лондона и Брюсселя будет полезной для обеих сторон, в частности с учетом стремительного расширения китайского автомобильного сектора.

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