Переговорщики трёх политических групп Европейского парламента достигли компромисса по целевым показателям выбросов CO₂ для новых автомобилей. Он может открыть путь к дальнейшей продаже части новых бензиновых, дизельных и гибридных машин после 2035 года. Об этом сообщает RMF24.

В переговорах участвовали представители Европейской народной партии, Социалистов и демократов (S&D) и либеральной группы «Обновить Европу». Договорённость предусматривает смягчение правил по сокращению выбросов CO₂ новыми легковыми автомобилями после 2035 года.

Более гибкие цели для производителей

Базовое требование в компромиссном варианте предусматривает сокращение выбросов на 95% по сравнению с уровнем 2021 года. В то же время автопроизводители, которые будут использовать низкоуглеродистую сталь европейского производства, смогут воспользоваться более гибкими правилами: требуемый показатель может быть снижен до 87,5%.

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На практике это может означать возможность продажи части новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и гибридов после 2035 года при условии выполнения производителями установленных требований. Действовавшие до сих пор правила предусматривали, что с 2035 года все новые легковые автомобили и фургоны, регистрируемые в ЕС, должны иметь нулевые выбросы CO₂ из выхлопной трубы.

Следующие этапы согласования

Компромисс также предусматривает поощрение использования европейской низкоуглеродистой стали, специальные стимулы для небольших автомобилей, изменения в учёте выбросов в разные годы и правила для отдельных видов топлива. Изменения должны касаться и фургонов, а также методики расчёта выбросов гибридов с возможностью зарядки от сети.

Договорённость переговорщиков ещё должна пройти следующие этапы утверждения в Европарламенте. Голосование по позиции всего парламента запланировано на декабрь. Государства-члены ЕС также должны согласовать собственную позицию. Франция и Германия поддерживают сокращение выбросов на 90%, но без возможности компенсировать часть выбросов использованием низкоуглеродистой стали.

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