Negocjatorzy trzech grup politycznych Parlamentu Europejskiego osiągnęli kompromis w sprawie celów emisji CO₂ dla nowych samochodów. Może on otworzyć drogę do dalszej sprzedaży części nowych samochodów benzynowych, wysokoprężnych i hybrydowych po 2035 roku. Poinformował o tym RMF24.

W negocjacjach uczestniczyli przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej, Socjalistów i Demokratów (S&D) oraz liberalnej grupy Odnowić Europę. Porozumienie przewiduje złagodzenie zasad dotyczących ograniczania emisji CO₂ przez nowe samochody osobowe po 2035 roku.

Bardziej elastyczne cele dla producentów

Podstawowy wymóg w wariancie kompromisowym zakłada redukcję emisji o 95% w porównaniu z poziomem z 2021 roku. Jednocześnie producenci samochodów wykorzystujący niskoemisyjną stal produkowaną w Europie będą mogli skorzystać z bardziej elastycznych zasad: wymagany cel może zostać obniżony do 87,5%.

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W praktyce może to oznaczać możliwość sprzedaży części nowych samochodów z silnikami spalinowymi i hybryd po 2035 roku pod warunkiem spełnienia przez producentów określonych wymogów. Dotychczasowe przepisy przewidywały, że od 2035 roku wszystkie nowe samochody osobowe i furgony rejestrowane w UE muszą mieć zerową emisję CO₂ z rury wydechowej.

Kolejne etapy zatwierdzania

Kompromis przewiduje również zachęty do stosowania europejskiej niskoemisyjnej stali, specjalne zachęty dla małych samochodów, zmiany w rozliczaniu emisji w różnych latach oraz zasady dotyczące określonych rodzajów paliw. Zmiany mają dotyczyć także furgonów oraz metodologii obliczania emisji hybryd typu plug-in.

Porozumienie negocjatorów musi jeszcze przejść kolejne etapy zatwierdzania w Parlamencie Europejskim. Głosowanie nad stanowiskiem całego Parlamentu zaplanowano na grudzień. Państwa członkowskie UE również muszą uzgodnić własne stanowisko. Francja i Niemcy popierają redukcję emisji o 90%, ale bez możliwości kompensowania części emisji poprzez wykorzystanie niskoemisyjnej stali.

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