欧洲议会三个政治团体的谈判代表就新车CO₂排放目标达成了妥协方案。该方案可能为2035年后继续销售部分新的汽油车、柴油车和混合动力汽车铺平道路。据RMF24报道。

参加谈判的包括欧洲人民党、社会党与民主党（S&D）以及自由派的“复兴欧洲”党团代表。该协议规定放宽2035年后新乘用车CO₂减排相关规则。

对制造商更灵活的目标

妥协版本中的基本要求是，与2021年水平相比减排95%。同时，使用欧洲生产的低碳钢材的汽车制造商将能够适用更灵活的规则：所需目标可降至87.5%。

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在实践中，这可能意味着，只要制造商满足既定要求，部分配备内燃机的新车和混合动力汽车可在2035年后销售。此前的规则规定，自2035年起，所有在欧盟注册的新乘用车和厢式货车必须实现尾气管CO₂零排放。

后续批准阶段

该妥协方案还规定鼓励使用欧洲低碳钢材、为小型汽车提供特别激励、调整不同年份的排放核算方式，以及针对某些燃料类型的规则。这些变化还将涉及厢式货车，以及插电式混合动力汽车排放的计算方法。

谈判代表达成的协议仍须在欧洲议会经历后续批准阶段。针对整个议会立场的表决计划于12月举行。欧盟成员国也必须就其自身立场达成一致。法国和德国支持减排90%，但不允许通过使用低碳钢材抵消部分排放。

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