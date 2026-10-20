Три фракції Європарламенту погодили компроміс щодо викидів авто — RMF24

Переговорники трьох політичних груп Європейського парламенту досягли компромісу щодо цільових показників викидів CO₂ для нових автомобілів. Він може відкрити шлях до подальшого продажу частини нових бензинових, дизельних і гібридних машин після 2035 року. Про це повідомляє RMF24.

У переговорах брали участь представники Європейської народної партії, Соціалістів і демократів (S&D) та ліберальної групи «Оновити Європу». Домовленість передбачає пом’якшення правил щодо скорочення викидів CO₂ новими легковими автомобілями після 2035 року.

Гнучкіші цілі для виробників

Базова вимога в компромісному варіанті передбачає скорочення викидів на 95% порівняно з рівнем 2021 року. Водночас автовиробники, які використовуватимуть низьковуглецеву сталь європейського виробництва, зможуть скористатися гнучкішими правилами: необхідний показник може бути знижений до 87,5%.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Практично це може означати можливість продажу частини нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння та гібридів після 2035 року за умови виконання виробниками встановлених вимог. Дотеперішні правила передбачали, що з 2035 року всі нові легкові автомобілі та фургони, які реєструються в ЄС, мають мати нульові викиди CO₂ з вихлопної труби.

Наступні етапи погодження

Компроміс також передбачає заохочення до використання європейської низьковуглецевої сталі, спеціальні стимули для малих автомобілів, зміни в обліку викидів у різні роки та правила для окремих видів палива. Зміни мають стосуватися і фургонів, а також методики розрахунку викидів гібридів із можливістю заряджання від мережі.

Домовленість переговорників ще має пройти наступні етапи затвердження в Європарламенті. Голосування за позицію всього парламенту заплановане на грудень. Держави-члени ЄС також мають узгодити власну позицію. Франція та Німеччина підтримують скорочення викидів на 90%, але без можливості компенсувати частину викидів використанням низьковуглецевої сталі.

Читай нас у