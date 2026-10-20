Компания Electrify America открыла в Орландо, штат Флорида, США, крупнейшую в своей сети станцию быстрой зарядки электромобилей. На площадке в торговом центре Sand Lake Corners South на South John Young Parkway установили 24 зарядных устройства постоянного тока.

Мощность до 350 кВт

Каждое из зарядных устройств может обеспечивать мощность до 350 кВт. Новая станция расположена рядом с автомагистралью Interstate 4, международным аэропортом Орландо, Walt Disney World и Universal Studios, сообщает Electrek. Размещение в торговом центре дает водителям возможность поесть или сделать покупки во время зарядки автомобиля.

Все 24 устройства на станции Sand Lake Corners South оснащены только разъемами CCS. В то же время Electrify America тестирует разъемы NACS на отдельных площадках, в частности на другой станции в Florida Mall в Орландо. Проверить доступность конкретных разъемов водители могут в приложении компании.

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Расширение сети во Флориде

По данным Министерства энергетики США, в 2025 году во Флориде было зарегистрировано примерно 450 400 полностью электрических автомобилей. Это второй показатель в США после Калифорнии; в этой статистике электромобили учитываются отдельно от подключаемых гибридов.

Electrify America заявляет, что сейчас имеет во Флориде более 350 зарядных устройств на более чем 60 станциях. Еще одна станция в Орландо с десятью зарядными устройствами по адресу 10226 Curry Ford Road должна открыться в ближайшие месяцы, однако точную дату запуска компания не назвала.

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