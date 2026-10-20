Electrify America在美国佛罗里达州奥兰多启用了其网络中规模最大的电动汽车快速充电站。该站位于South John Young Parkway的Sand Lake Corners South购物中心，安装了24台直流充电设备。

功率最高达350千瓦

每台充电设备可提供最高350千瓦的功率。新站点靠近Interstate 4高速公路、奥兰多国际机场、Walt Disney World和Universal Studios，Electrek报道。设在购物中心内让司机能够在车辆充电期间用餐或购物。

Sand Lake Corners South站的全部24台设备仅配备CCS接口。与此同时，Electrify America正在部分站点测试NACS接口，其中包括奥兰多Florida Mall的另一座充电站。司机可以在该公司的应用程序中查看特定接口的可用情况。

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在佛罗里达州扩展网络

根据美国能源部的数据，2025年佛罗里达州登记了约450,400辆纯电动汽车。这一数字在美国仅次于加利福尼亚州；在这项统计中，电动汽车与插电式混合动力汽车分开计算。

Electrify America表示，目前其在佛罗里达州超过60个站点拥有350多台充电设备。位于10226 Curry Ford Road、配备10台充电设备的另一座奥兰多站点预计将在未来几个月启用，但该公司未公布确切的投运日期。

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