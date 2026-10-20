Firma Electrify America otworzyła w Orlando na Florydzie w USA największą w swojej sieci stację szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Na terenie centrum handlowego Sand Lake Corners South przy South John Young Parkway zainstalowano 24 ładowarki prądu stałego.

Moc do 350 kW

Każda z ładowarek może zapewniać moc do 350 kW. Nowa stacja znajduje się w pobliżu autostrady Interstate 4, międzynarodowego lotniska w Orlando, Walt Disney World i Universal Studios, informuje Electrek. Lokalizacja w centrum handlowym daje kierowcom możliwość zjedzenia posiłku lub zrobienia zakupów podczas ładowania samochodu.

Wszystkie 24 urządzenia na stacji Sand Lake Corners South są wyposażone wyłącznie w złącza CCS. Jednocześnie Electrify America testuje złącza NACS w wybranych lokalizacjach, w tym na innej stacji w Florida Mall w Orlando. Kierowcy mogą sprawdzić dostępność konkretnych złączy w aplikacji firmy.

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Rozbudowa sieci na Florydzie

Według danych Departamentu Energii USA w 2025 roku na Florydzie zarejestrowano około 450 400 w pełni elektrycznych samochodów. To drugi wynik w USA po Kalifornii; w tych statystykach samochody elektryczne są liczone oddzielnie od hybryd typu plug-in.

Electrify America podaje, że obecnie ma na Florydzie ponad 350 ładowarek w ponad 60 stacjach. Kolejna stacja w Orlando z dziesięcioma ładowarkami pod adresem 10226 Curry Ford Road ma zostać otwarta w najbliższych miesiącach, jednak firma nie podała dokładnej daty uruchomienia.

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