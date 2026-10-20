В США Volkswagen планирует дистанционно ограничить зарядку части электрических кроссоверов ID.4 до 80% ёмкости батареи в рамках отзывной кампании. Владельцы автомобилей, подпадающих под кампанию, могут до 21 октября отказаться от временной настройки в приложении myVW, сообщает Electrek.

Отзыв охватывает более 22 тысяч автомобилей

В начале октября компания объявила об отзыве 22 524 электрических SUV Volkswagen ID.4 2023–2026 модельных годов. В письме Национальному управлению безопасности дорожного движения США Volkswagen рекомендовала владельцам не заряжать батареи выше 80%, пока не будет готово решение проблемы.

Причину риска компания ещё устанавливает. Volkswagen заявила, что определённые профили зарядки в сочетании с уровнем заряда выше 80% могут вызвать тепловое распространение — пожар внутри батареи.

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Настройка появится в приложении

Если владельцы не откажутся до 21 октября, Volkswagen намерена дистанционно активировать временное ограничение. Оно должно появиться в мобильном приложении примерно 27 октября 2026 года в виде уведомления 93EX High-Voltage Battery Settings. Часть владельцев ID.4 уже получает это обновление.

По данным компании, в США с 18 января 2024 года по 7 августа 2026 года поступили 22 претензии. Volkswagen продолжает работать над окончательным устранением проблемы и планирует разослать письма о рисках для безопасности 27 ноября 2026 года. Номер отзывной кампании — 93EX, номер кампании NHTSA — 26V630.

Представитель Volkswagen также сообщил немецкой газете Handelsblatt, что отзывы за пределами США касаются нескольких тысяч электромобилей Volkswagen Group, включая модели ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz и Cupra Born.

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