W USA Volkswagen planuje zdalnie ograniczyć ładowanie części elektrycznych crossoverów ID.4 do 80% pojemności baterii w ramach akcji przywoławczej. Właściciele samochodów objętych kampanią mogą do 21 października zrezygnować z tymczasowego ustawienia w aplikacji myVW, informuje Electrek.

Akcja przywoławcza obejmuje ponad 22 tysiące aut

Na początku października firma ogłosiła akcję przywoławczą 22 524 elektrycznych SUV-ów Volkswagen ID.4 z lat modelowych 2023–2026. W liście do amerykańskiej Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Volkswagen zalecił właścicielom, aby nie ładowali baterii powyżej 80%, dopóki rozwiązanie problemu nie będzie gotowe.

Firma nadal ustala przyczynę ryzyka. Volkswagen oświadczył, że określone profile ładowania w połączeniu ze stanem naładowania powyżej 80% mogą spowodować propagację termiczną — pożar wewnątrz baterii.

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Ustawienie pojawi się w aplikacji

Jeśli właściciele nie zrezygnują do 21 października, Volkswagen zamierza zdalnie aktywować tymczasowe ograniczenie. Ma ono pojawić się w aplikacji mobilnej około 27 października 2026 roku jako powiadomienie 93EX High-Voltage Battery Settings. Część właścicieli ID.4 już otrzymuje tę aktualizację.

Według firmy w USA od 18 stycznia 2024 roku do 7 sierpnia 2026 roku wpłynęły 22 roszczenia. Volkswagen nadal pracuje nad ostatecznym usunięciem problemu i planuje wysłać listy dotyczące ryzyka dla bezpieczeństwa 27 listopada 2026 roku. Numer kampanii przywoławczej to 93EX, a numer kampanii NHTSA to 26V630.

Przedstawiciel Volkswagena poinformował również niemiecką gazetę Handelsblatt, że akcje przywoławcze poza USA dotyczą kilku tysięcy pojazdów elektrycznych Volkswagen Group, w tym modeli ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz i Cupra Born.

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