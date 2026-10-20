在美国，大众计划在召回范围内远程将部分ID.4电动跨界车的充电限制在电池容量的80%。受此次行动影响的车主可在10月21日前通过myVW应用程序选择退出这一临时设置，Electrek报道称。

召回涉及超过2.2万辆汽车

10月初，该公司宣布召回22,524辆2023至2026款大众ID.4电动SUV。在致美国国家公路交通安全管理局的信中，大众建议车主在问题解决方案准备就绪前，不要将电池充电至80%以上。

该公司仍在确定风险原因。大众表示，某些充电模式与超过80%的充电状态相结合，可能引发热失控蔓延——即电池内部起火。

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该设置将出现在应用程序中

如果车主未在10月21日前选择退出，大众打算远程启用这一临时限制。该限制预计将于2026年10月27日前后以“93EX High-Voltage Battery Settings”通知的形式显示在移动应用程序中。部分ID.4车主已开始收到此次更新。

该公司表示，2024年1月18日至2026年8月7日期间，美国共收到22起索赔。大众正继续制定最终解决方案，并计划于2026年11月27日寄送安全风险通知信。此次召回行动编号为93EX，NHTSA活动编号为26V630。

大众的一名代表还向德国报纸《Handelsblatt》表示，美国以外的召回涉及数千辆大众集团电动汽车，包括ID.3、ID.4、ID.7、ID. Buzz和Cupra Born车型。

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