电动跨界车梅赛德斯-奔驰 GLC 400 4Matic EV 在 Edmunds 的实际续航测试中行驶了 392 英里。这比该车型 EPA 估算的最高 331 英里续航里程多出 61 英里，即高出 18%。Electrek 报道了测试结果。

测试中的能耗

测试期间，GLC 400 EV 的能耗为每 100 英里 28.4 千瓦时。这比 EPA 的每 100 英里 33 千瓦时低约 14%。

Edmunds 的测试方法包括 60% 城市道路和 40% 高速公路行驶，平均时速为 40 英里。车辆的行驶速度与规定限速相差不超过每小时 5 英里，空调则以自动模式运行，设定为 72 °F。

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比较与充电

据该媒体报道，梅赛德斯-奔驰在此类实际测试中的成绩优于其他几款车型。2027 款沃尔沃 EX60 P10 AWD 行驶了 352 英里，2025 款凯迪拉克 Optiq 行驶了 339 英里，2027 款奥迪 Q6 E-Tron Prestige 行驶了 337 英里。

GLC 400 配备了容量为 94 千瓦时的电池，并支持最高 330 千瓦的直流快速充电。梅赛德斯-奔驰表示，从 10% 充至 80% 约需 22 分钟。Edmunds 测试未检查充电速度。

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