Elektryczny crossover Mercedes-Benz GLC 400 4Matic EV przejechał 392 mile w realnym teście zasięgu Edmunds. To o 61 mil, czyli o 18%, więcej niż szacowany przez EPA zasięg modelu wynoszący do 331 mil. O wynikach testu informuje Electrek.

Zużycie energii w teście

Podczas testu GLC 400 EV zużył 28,4 kWh na 100 mil. To około 14% mniej niż wartość EPA wynosząca 33 kWh na 100 mil.

Metodologia Edmunds zakłada 60% jazdy miejskiej i 40% jazdy po autostradzie przy średniej prędkości 40 mil na godzinę. Samochód porusza się z prędkością mieszczącą się w granicach 5 mil na godzinę od obowiązującego ograniczenia, a klimatyzacja działa w trybie automatycznym z ustawieniem 72 °F.

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Porównanie i ładowanie

Według publikacji Mercedes-Benz uzyskał lepszy wynik niż kilka innych modeli w takich realnych testach. Volvo EX60 P10 AWD z 2027 roku przejechało 352 mile, Cadillac Optiq z 2025 roku — 339 mil, a Audi Q6 E-Tron Prestige z 2027 roku — 337 mil.

GLC 400 jest wyposażony w baterię o pojemności 94 kWh i obsługuje szybkie ładowanie prądem stałym o mocy do 330 kW. Mercedes-Benz twierdzi, że ładowanie od 10% do 80% zajmuje około 22 minut. Szybkość ładowania nie była sprawdzana w teście Edmunds.

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