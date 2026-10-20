Chińska firma BYD rozpoczęła w Chinach sprzedaż drugiej generacji kompaktowego elektrycznego hatchbacka Seagull EV. Cena bazowa modelu wynosi 65 900 juanów, czyli około 9 900 dolarów USA, a w ramach programu Super Trade-in samochód jest oferowany od 62 900 juanów. Informuje o tym Electrek.

Nowy model jest dostępny w pięciu wersjach wyposażenia w cenie od 65 900 do 99 900 juanów. Jest to mniej niż w przypadku Seagulla pierwszej generacji, który bez uwzględnienia zachęt kosztował od 69 900 juanów.

Większe nadwozie i napęd na tylne koła

Druga generacja Seagulla jest o 425 mm dłuższa od poprzednika, a rozstaw osi zwiększył się o 150 mm. Wymiary samochodu elektrycznego wynoszą 4205 mm długości, 1810 mm szerokości i 1570 mm wysokości, a rozstaw osi — 2650 mm. Dzięki powiększeniu kabiny samochód zyskał piąte miejsce dla pasażera.

W przeciwieństwie do poprzedniej wersji z napędem na przednie koła, nowy Seagull EV ma napęd na tylne koła. Oferowane są dla niego silniki elektryczne o mocy 85 kW, czyli 114 KM, oraz 95 kW, czyli 127 KM. W poprzednim modelu moc silnika wynosiła 55 kW, czyli 75 KM. Producent zastosował również niezależne wielowahaczowe tylne zawieszenie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Baterie i szybkie ładowanie

Samochód elektryczny jest wyposażony w litowo-żelazowo-fosforanowe baterie BYD Blade Battery 2.0 o pojemności 30,1 kWh lub 39,2 kWh. Zasięg według chińskiego cyklu CLTC wynosi odpowiednio 320 i 420 km.

Według danych publikacji technologia Flash Charging pozwala naładować baterię z 10% do 70% w pięć minut. Ładowanie z 10% do 97% zajmuje dziewięć minut, a przy temperaturze −30°C uzupełnienie energii z 20% do 97% trwa 12 minut.

We wnętrzu zamontowano centralny wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala, nową dwuramienną kierownicę, przeprojektowaną konsolę centralną i dodatkowe fizyczne przyciski. Wszystkie wersje mają system DiLink 150, a opcjonalnie dostępny jest system wspomagania kierowcy DiPilot 300 z lidarem na dachu, funkcjami nawigacji miejskiej i zautomatyzowanego parkowania.

Czytaj nas na