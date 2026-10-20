Китайская компания BYD начала продажи в Китае второго поколения компактного электрического хэтчбека Seagull EV. Базовая стоимость модели составляет 65 900 юаней, или около 9 900 долларов США, а по программе Super Trade-in автомобиль предлагают от 62 900 юаней. Об этом сообщает Electrek.

Новая модель доступна в пяти комплектациях по цене от 65 900 до 99 900 юаней. Это дешевле Seagull первого поколения, который без учета стимулов стоил от 69 900 юаней.

Более крупный кузов и задний привод

Второе поколение Seagull стало на 425 мм длиннее предшественника, а колесная база увеличилась на 150 мм. Габариты электромобиля составляют 4205 мм в длину, 1810 мм в ширину и 1570 мм в высоту, колесная база — 2650 мм. Благодаря увеличению салона автомобиль получил пятое пассажирское место.

В отличие от предыдущей переднеприводной версии, новый Seagull EV имеет задний привод. Для него предлагают электромоторы мощностью 85 кВт, или 114 л. с., и 95 кВт, или 127 л. с. У предыдущей модели мощность двигателя составляла 55 кВт, или 75 л. с. Также производитель установил независимую многорычажную заднюю подвеску.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Батареи и быстрая зарядка

Электромобиль оснащают литий-железо-фосфатными батареями BYD Blade Battery 2.0 емкостью 30,1 кВт·ч или 39,2 кВт·ч. Запас хода по китайскому циклу CLTC составляет соответственно 320 и 420 км.

По данным издания, технология Flash Charging позволяет зарядить батарею с 10% до 70% за пять минут. Зарядка с 10% до 97% занимает девять минут, а при температуре −30°C пополнение заряда с 20% до 97% занимает 12 минут.

В салоне установили 15,6-дюймовый центральный дисплей, новое двухспицевое рулевое колесо, переработанную центральную консоль и дополнительные физические кнопки. Все версии имеют систему DiLink 150, а опционально доступна система помощи водителю DiPilot 300 с лидаром на крыше, функциями навигации в городе и автоматизированной парковки.

Читай нас в