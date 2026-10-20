中国公司比亚迪已在中国开始销售第二代紧凑型电动两厢车Seagull EV。该车型的起售价为65,900元人民币，约合9,900美元；通过Super Trade-in计划，该车起售价为62,900元。Electrek报道。

新车型提供五种配置，售价从65,900元至99,900元不等。这低于第一代Seagull的价格，后者在不计激励措施的情况下起售价为69,900元。

车身更大并采用后轮驱动

第二代Seagull比前代车型长425毫米，轴距增加150毫米。这款电动车长4205毫米、宽1810毫米、高1570毫米，轴距为2650毫米。由于车内空间扩大，该车增加了第五个乘客座位。

与此前的前轮驱动版本不同，新款Seagull EV采用后轮驱动。该车提供功率为85千瓦（114马力）和95千瓦（127马力）的电动机。前代车型的电机功率为55千瓦（75马力）。制造商还配备了独立多连杆后悬架。

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电池与快速充电

这款电动车配备容量为30.1千瓦时或39.2千瓦时的比亚迪Blade Battery 2.0磷酸铁锂电池。按照中国CLTC工况，续航里程分别为320公里和420公里。

据该媒体称，Flash Charging技术可在五分钟内将电池从10%充至70%。从10%充至97%需要九分钟；在−30°C的温度下，从20%充至97%需要12分钟。

车内配备15.6英寸中央显示屏、新的双辐方向盘、重新设计的中央控制台以及额外的实体按键。所有版本均配备DiLink 150系统，选装的DiPilot 300驾驶辅助系统则配有车顶激光雷达、城市导航功能和自动泊车功能。

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