W USA we wrześniu 2026 roku używane samochody elektryczne osiągnęły rekordowy udział 3,3% całego rynku aut z przebiegiem. W ciągu miesiąca właścicieli zmieniły 47 862 takie pojazdy — o 12,3% więcej niż w sierpniu i o 21,2% więcej niż rok wcześniej.

Jak informuje InsideEVs, powołując się na raport Cox Automotive EV Market Monitor, wzrostowi sprzyjały niższe ceny w porównaniu z nowymi elektrykami oraz rosnąca liczba samochodów wracających na rynek po leasingu lub trafiających do rozliczenia w ramach trade-in.

Ceny zbliżają się do cen aut benzynowych

Średnia cena ofertowa używanego samochodu elektrycznego we wrześniu wyniosła 36 767 dolarów, czyli o 1,8% mniej niż w sierpniu. Jednocześnie była o 6,2%, czyli o 2 137 dolarów, wyższa od średniej ceny samochodu z silnikiem benzynowym. Miesiąc wcześniej różnica wynosiła 2 692 dolary.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dla porównania, średnia cena sprzedaży nowego samochodu elektrycznego we wrześniu osiągnęła 55 842 dolary. Cox Automotive zaznaczyło również, że sprzedaż nowych elektryków w USA we wrześniu spadła o 40,7% rok do roku — do szacowanych 86 632 pojazdów, choć ich udział w rynku nowych aut wzrósł do 6,5% z powodu ogólnego spadku rynku.

Popyt na crossovery i Teslę

Tesla pozostała liderem rynku używanych samochodów elektrycznych. Sprzedaż używanych elektryków Chevroleta wzrosła w ciągu miesiąca o 21,3%, a Forda — o 17,1%. Największy wzrost wśród poszczególnych modeli odnotowały Nissan Ariya — 42,5% oraz Chevrolet Equinox EV — 41,9%.

Wyraźny popyt dotyczył także modeli Chevrolet Blazer EV, Ford Mustang Mach-E, Kia EV9 i Tesla Model Y. Średni czas przebywania używanych elektryków na placach dealerów skrócił się do 35 dni, czyli o 16,7% w porównaniu z sierpniem. Dla samochodów benzynowych i innych nieelektrycznych wskaźnik ten wyniósł 46 dni.

Czytaj nas na