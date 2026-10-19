美国二手电动汽车份额达到创纪录的3.3%——InsideEVs

2026年9月，美国二手电动汽车在整个二手车市场中的份额达到创纪录的3.3%。当月共有47,862辆此类汽车易主，较8月增长12.3%，较上年同期增长21.2%。

据InsideEVs报道，并援引Cox Automotive EV Market Monitor报告称，与新电动汽车相比价格更低，以及租赁期满后重返市场或进入以旧换新渠道的车辆数量增加，推动了增长。

价格接近燃油车

9月，二手电动汽车的平均挂牌价格为36,767美元，较8月下降1.8%。与此同时，这一价格比汽油动力汽车的平均价格高6.2%，即2,137美元。一个月前，差额为2,692美元。

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作为对比，9月新电动汽车的平均成交价格达到55,842美元。Cox Automotive还指出，美国新电动汽车销量在9月同比下降40.7%，至约86,632辆，尽管由于整体市场萎缩，其在新车市场的份额升至6.5%。

对跨界车和特斯拉的需求

特斯拉仍是二手电动汽车市场的领导者。二手雪佛兰电动汽车销量当月增长21.3%，福特增长17.1%。在单个车型中，日产Ariya增长幅度最大，达42.5%，雪佛兰Equinox EV增长41.9%。

雪佛兰Blazer EV、福特Mustang Mach-E、起亚EV9和特斯拉Model Y的需求也较为明显。二手电动汽车在经销商场地的平均停留时间缩短至35天，较8月减少16.7%。汽油车及其他非电动汽车的这一指标为46天。

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