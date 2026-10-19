Uber于9月在英国伦敦推出了该国首个自动驾驶出租车服务。作为该项目的一部分，15辆纯电动福特Mustang Mach-E驶上了英国首都的街头，Autocar报道。伦敦交通管理局Transport for London批准了这些车辆的运营许可。

乘客可以通过Uber应用程序呼叫自动驾驶车辆。同时，每辆车内均配有一名安全监督驾驶员，必要时必须进行干预。在获得政府和DVLA批准可在无人在驾驶位的情况下行驶之前，这项要求将继续有效。

Wayve系统

这些车辆使用由英国公司Wayve开发的AV 2.0技术。该技术结合了人工智能、GPS地图和传感器。该系统从经验中学习，以便在街道上导航并避开其他道路使用者，无需使用传统的高精度本地地图和硬性预编程的应对规则。

考文垂大学互联与自动驾驶车辆研究中心主任凯文·文森特支持此次推出。他表示，多达90%的道路交通事故可能与人为失误有关，而无人驾驶车辆有望提高运输的安全性、可及性和效率，并减少拥堵和排放。他说，监管批准目前是更广泛部署的主要障碍。

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安全与拥堵

文森特指出，来自美国的统计数据显示，与人类驾驶的汽车相比，自动驾驶出租车的事故率更低。与此同时，中佛罗里达大学的研究人员发现，在光线不足的条件下，包括黎明或黄昏时，自动驾驶汽车发生交通事故的概率高出五倍，而在转弯时则高出两倍。

据该刊物报道，一些伦敦服务的用户报告称，车辆在评估道路状况时出现错误。在一个被描述的案例中，一辆车在白厅一辆停在道路中央的汽车后方停下，将其误认为是队列的末尾；安全监督驾驶员不得不绕过障碍物。

西米德兰兹郡前自行车和步行事务专员亚当·特兰特表示，自动驾驶出租车并非解决伦敦交通需求的答案，因为该市不需要更多汽车。Wayve回应称，预计车队将得到更积极的共享使用，路线规划也将更加高效，其技术已为与行人互动做好准备。

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