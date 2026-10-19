В сентябре Uber запустил в Лондоне, Великобритания, первый в стране сервис автономных такси. В рамках проекта на улицы британской столицы вывели 15 электрических Ford Mustang Mach-E, сообщает Autocar. Разрешение на эксплуатацию автомобилей выдала транспортная администрация Лондона Transport for London.

Пассажиры могут вызвать автономный автомобиль через приложение Uber. При этом в каждой машине находится водитель-наблюдатель, который должен вмешаться при необходимости. Это требование будет действовать до получения разрешений правительства и DVLA на поездки без человека за рулем.

Система Wayve

Автомобили используют технологию AV 2.0, разработанную британской компанией Wayve. Она сочетает искусственный интеллект, GPS-карты и сенсоры. Система учится на опыте, чтобы ориентироваться на улицах и избегать других участников движения без традиционных высокоточных карт местности и жестко запрограммированных правил реагирования.

Директор Центра исследований подключенных и автономных автомобилей Университета Ковентри Кевин Винсент поддержал запуск. Он заявил, что до 90% ДТП могут быть связаны с человеческой ошибкой, а беспилотные автомобили потенциально способны повысить безопасность, доступность и эффективность перевозок, а также уменьшить заторы и выбросы. По его словам, главным препятствием для более широкого внедрения сейчас является регуляторное одобрение.

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Безопасность и заторы

Винсент отметил, что статистика из США указывает на меньшую аварийность роботакси по сравнению с автомобилями, которыми управляют люди. В то же время исследователи Университета Центральной Флориды установили, что при слабом освещении, в частности на рассвете или в сумерках, автономные машины в пять раз чаще попадали в ДТП, а при поворотах — вдвое чаще.

По данным издания, некоторые пользователи лондонского сервиса сообщали об ошибках в оценке дорожной ситуации. В одном из описанных случаев автомобиль остановился позади машины, припаркованной посреди дороги в Уайтхолле, приняв ее за конец очереди; водителю-наблюдателю пришлось объехать препятствие.

Бывший комиссар по вопросам велосипедного и пешеходного движения Западного Мидленда Адам Трантер выразил мнение, что роботакси не являются ответом на транспортные потребности Лондона, поскольку городу не нужны дополнительные автомобили. В Wayve ответили, что ожидают более активного совместного использования автопарка и более эффективной прокладки маршрутов, а их технология подготовлена к взаимодействию с пешеходами.

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