We wrześniu Uber uruchomił w Londynie, w Wielkiej Brytanii, pierwszy w kraju serwis autonomicznych taksówek. W ramach projektu na ulice brytyjskiej stolicy wyjechało 15 elektrycznych Fordów Mustang Mach-E, informuje Autocar. Zezwolenie na eksploatację pojazdów wydał londyński organ transportowy Transport for London.

Pasażerowie mogą zamówić autonomiczny samochód przez aplikację Uber. Jednocześnie w każdym aucie znajduje się kierowca nadzorujący, który ma interweniować w razie potrzeby. Wymóg ten będzie obowiązywał do uzyskania zezwoleń rządu i DVLA na przejazdy bez człowieka za kierownicą.

System Wayve

Samochody wykorzystują technologię AV 2.0 opracowaną przez brytyjską firmę Wayve. Łączy ona sztuczną inteligencję, mapy GPS i czujniki. System uczy się na doświadczeniu, aby poruszać się po ulicach i unikać innych uczestników ruchu bez tradycyjnych precyzyjnych map terenu oraz sztywno zaprogramowanych zasad reagowania.

Dyrektor Centrum Badań nad Pojazdami Połączonymi i Autonomicznymi Uniwersytetu Coventry Kevin Vincent poparł uruchomienie usługi. Oświadczył, że nawet 90% wypadków drogowych może mieć związek z błędem ludzkim, a pojazdy bez kierowcy potencjalnie mogą poprawić bezpieczeństwo, dostępność i efektywność transportu, a także zmniejszyć korki i emisje. Jego zdaniem główną przeszkodą dla szerszego wdrożenia jest obecnie zgoda regulacyjna.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Bezpieczeństwo i korki

Vincent zauważył, że statystyki z USA wskazują na niższą wypadkowość robotaksówek w porównaniu z samochodami prowadzonymi przez ludzi. Jednocześnie badacze z University of Central Florida ustalili, że w warunkach słabego oświetlenia, w tym o świcie lub o zmierzchu, autonomiczne samochody pięć razy częściej uczestniczyły w wypadkach, a podczas skrętów — dwa razy częściej.

Według publikacji niektórzy użytkownicy londyńskiej usługi zgłaszali błędy w ocenie sytuacji drogowej. W jednym z opisanych przypadków samochód zatrzymał się za autem zaparkowanym na środku jezdni w Whitehall, uznając je za koniec kolejki; kierowca nadzorujący musiał ominąć przeszkodę.

Były komisarz ds. ruchu rowerowego i pieszego West Midlands Adam Tranter wyraził opinię, że robotaksówki nie są odpowiedzią na potrzeby transportowe Londynu, ponieważ miasto nie potrzebuje dodatkowych samochodów. Wayve odpowiedziało, że oczekuje aktywniejszego współdzielenia floty i efektywniejszego wyznaczania tras, a jego technologia jest przygotowana do interakcji z pieszymi.

Czytaj nas na