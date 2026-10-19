Rivian在美国开放Point to Point早期体验——Motor1

Rivian已向加利福尼亚州和佛罗里达州有限范围内的Gen 2 R1和R2车主开放Autonomy Early Access Program早期体验计划。参与者将能够测试Point to Point功能；该功能在驾驶员监督下帮助车辆按照规划路线行驶，包括转弯、在高速公路上并入车流以及在城市街道上行驶。据Motor1报道。

参与条件

拥有Gen 2 R1或R2且持有有效付费Autonomy+订阅的车主可以申请。参与该计划不提供报酬。公司将根据候选人使用驾驶辅助功能的频率、近期安全指标（包括可能发生正面碰撞的警告），以及吸纳不同地区驾驶员和不同车型车主的需要来选择候选人。

可通过Rivian网站账户中的Autonomy Early Access栏目提交申请。该栏目仅对主账户持有人开放。第一代R1车主和加拿大客户无法加入该计划的初始阶段。

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驾驶员控制与数据收集

Point to Point通过将现有的Universal Hands-Free系统与逐向导航相结合，对该系统进行了扩展。该功能使用具备360度视野的传感器组合，以及Rivian自有的Large Driving Model；该模型处理摄像头和传感器数据，并确定车辆的反应。

该系统属于二级驾驶辅助，因此驾驶员必须始终保持注意力，并准备好接管控制。入选参与者必须每周使用测试功能、通过车辆界面提交问题报告，并每月完成问卷。

测试人员还同意根据保密协议传输位置数据和摄像头数据。Rivian可每30天审查一次参与者构成，并在不提前通知的情况下终止其参与资格。公司计划在早期体验阶段结束后，于2027年向所有Autonomy+订阅用户提供Point to Point。

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