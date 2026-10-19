Rivian відкрила ранній доступ до Point to Point у США — Motor1

Rivian відкрила програму раннього доступу Autonomy Early Access Program для обмеженої групи власників автомобілів Gen 2 R1 та R2 у Каліфорнії й Флориді. Учасники зможуть протестувати функцію Point to Point, яка під наглядом водія допомагає автомобілю рухатися за прокладеним маршрутом, зокрема виконувати повороти, зливатися з потоком на автомагістралях і рухатися міськими вулицями. Про це повідомляє Motor1.

Умови участі

Подати заявку можуть власники Gen 2 R1 або R2 з активною платною підпискою Autonomy+. Участь у програмі не передбачає винагороди. Компанія відбиратиме кандидатів, зважаючи на частоту використання функцій допомоги водієві, нещодавні показники безпеки, зокрема попередження про можливе фронтальне зіткнення, а також на потребу залучити водіїв із різних регіонів і власників різних моделей.

Заявку можна подати через розділ Autonomy Early Access в обліковому записі на сайті Rivian. Він доступний лише основному власникові акаунта. Власники R1 першого покоління та клієнти в Канаді не можуть долучитися до початкової фази програми.

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Контроль водія та збір даних

Point to Point розширює наявну систему Universal Hands-Free, поєднуючи її з навігацією з покроковими вказівками. Функція використовує комплекс датчиків із круговим оглядом і власну Large Driving Model Rivian, яка обробляє дані камер і сенсорів та визначає реакцію автомобіля.

Система належить до другого рівня допомоги водієві, тому водій має весь час залишатися уважним і бути готовим перебрати керування. Відібрані учасники повинні щотижня користуватися тестовими функціями, надсилати повідомлення про проблеми через інтерфейс автомобіля та щомісяця заповнювати опитування.

Тестувальники також погоджуються передавати дані про місцеперебування та дані камер відповідно до угоди про нерозголошення. Rivian може переглядати склад учасників кожні 30 днів і припиняти їхню участь без попередження. Компанія планує надати Point to Point усім передплатникам Autonomy+ у 2027 році після етапу раннього доступу.

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