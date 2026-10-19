Rivian открыла ранний доступ к Point to Point в США — Motor1

Rivian открыла программу раннего доступа Autonomy Early Access Program для ограниченной группы владельцев автомобилей Gen 2 R1 и R2 в Калифорнии и Флориде. Участники смогут протестировать функцию Point to Point, которая под контролем водителя помогает автомобилю двигаться по проложенному маршруту, в частности выполнять повороты, встраиваться в поток на автомагистралях и двигаться по городским улицам. Об этом сообщает Motor1.

Условия участия

Подать заявку могут владельцы Gen 2 R1 или R2 с активной платной подпиской Autonomy+. Участие в программе не предусматривает вознаграждения. Компания будет отбирать кандидатов с учетом частоты использования функций помощи водителю, недавних показателей безопасности, в частности предупреждений о возможном фронтальном столкновении, а также необходимости привлечь водителей из разных регионов и владельцев различных моделей.

Заявку можно подать через раздел Autonomy Early Access в учетной записи на сайте Rivian. Он доступен только основному владельцу аккаунта. Владельцы R1 первого поколения и клиенты в Канаде не могут присоединиться к начальной фазе программы.

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Контроль водителя и сбор данных

Point to Point расширяет существующую систему Universal Hands-Free, объединяя ее с навигацией с пошаговыми указаниями. Функция использует комплекс датчиков с круговым обзором и собственную Large Driving Model Rivian, которая обрабатывает данные камер и сенсоров и определяет реакцию автомобиля.

Система относится ко второму уровню помощи водителю, поэтому водитель должен все время сохранять внимательность и быть готовым взять управление на себя. Отобранные участники должны еженедельно пользоваться тестовыми функциями, отправлять сообщения о проблемах через интерфейс автомобиля и ежемесячно заполнять опросы.

Тестировщики также соглашаются передавать данные о местоположении и данные камер в соответствии с соглашением о неразглашении. Rivian может пересматривать состав участников каждые 30 дней и прекращать их участие без предупреждения. Компания планирует предоставить Point to Point всем подписчикам Autonomy+ в 2027 году после этапа раннего доступа.

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