Rivian otworzył w USA wczesny dostęp do Point to Point — Motor1

Rivian otworzył program wczesnego dostępu Autonomy Early Access Program dla ograniczonej grupy właścicieli samochodów Gen 2 R1 i R2 w Kalifornii oraz na Florydzie. Uczestnicy będą mogli przetestować funkcję Point to Point, która pod nadzorem kierowcy pomaga samochodowi poruszać się wyznaczoną trasą, w tym wykonywać skręty, włączać się do ruchu na autostradach i jeździć ulicami miast. Informuje o tym Motor1.

Warunki udziału

Wniosek mogą złożyć właściciele Gen 2 R1 lub R2 z aktywną płatną subskrypcją Autonomy+. Udział w programie nie przewiduje wynagrodzenia. Firma będzie wybierać kandydatów, biorąc pod uwagę częstotliwość korzystania z funkcji wspomagania kierowcy, niedawne wskaźniki bezpieczeństwa, w tym ostrzeżenia o możliwym zderzeniu czołowym, a także potrzebę zaangażowania kierowców z różnych regionów i właścicieli różnych modeli.

Wniosek można złożyć poprzez sekcję Autonomy Early Access na koncie na stronie internetowej Rivian. Jest ona dostępna wyłącznie dla głównego właściciela konta. Właściciele R1 pierwszej generacji oraz klienci w Kanadzie nie mogą dołączyć do początkowej fazy programu.

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Kontrola kierowcy i zbieranie danych

Point to Point rozszerza istniejący system Universal Hands-Free, łącząc go z nawigacją z instrukcjami krok po kroku. Funkcja wykorzystuje zestaw czujników zapewniających widoczność dookoła pojazdu oraz własny Large Driving Model Rivian, który przetwarza dane z kamer i czujników oraz określa reakcję samochodu.

System należy do drugiego poziomu wspomagania kierowcy, dlatego kierowca musi przez cały czas zachowywać uwagę i być gotowy do przejęcia kontroli. Wybrani uczestnicy muszą co tydzień korzystać z funkcji testowych, przesyłać zgłoszenia problemów przez interfejs samochodu oraz co miesiąc wypełniać ankiety.

Testerzy zgadzają się również przekazywać dane o lokalizacji i dane z kamer zgodnie z umową o zachowaniu poufności. Rivian może co 30 dni weryfikować skład uczestników i zakończyć ich udział bez uprzedzenia. Firma planuje udostępnić Point to Point wszystkim subskrybentom Autonomy+ w 2027 roku po etapie wczesnego dostępu.

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