Podczas paryskiego salonu samochodowego Volkswagen poinformował, że przygotowuje możliwość selektywnego importu do Europy samochodów elektrycznych opracowanych na rynek chiński. Takie auta miałyby uzupełniać obecną europejską gamę modeli marki, a nie zastępować istniejące modele, podaje Autocar.

Modele na rynek chiński

Volkswagen ma szereg samochodów stworzonych w Chinach specjalnie na lokalny rynek. Bazują one na odrębnej architekturze dostosowanej do tego regionu. Firma wcześniej dopuszczała, że część tych modeli może w przyszłości być sprzedawana i potencjalnie produkowana w Europie.

Dyrektor generalny Volkswagena Thomas Schäfer oświadczył, że w ciągu ostatnich dwóch lat firma pracowała nad obniżeniem kosztów materiałowych i inżynieryjnych. Jak powiedział, Volkswagen zmienił podejście do rozwoju samochodów i współpracował z partnerami w Europie oraz Chinach, aby auta były konkurencyjne kosztowo na chińskim rynku.

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Eksport z Chin

Schäfer zaznaczył, że Volkswagen już zaczyna eksportować samochody z Chin do krajów Globalnego Południa, a także na rynki, na które logistycznie łatwiej dostarczać auta z ChRL, w tym do Australii i państw Bliskiego Wschodu.

Dla Europy firma przygotowuje możliwość sprowadzenia jednego lub kilku modeli. Jako przykład Schäfer wskazał SUV-a ID Era o długości 5,2 metra, którego Volkswagen niekoniecznie opracowałby dla rynku europejskiego ze względu na jego rozmiary. Podkreślił, że selektywny import ma pomóc sprawdzić reakcję rynku, a nie zastąpić obecne samochody marki.

Możliwi kandydaci

Wśród potencjalnych modeli dla Europy Autocar wymienia nowego elektrycznego sedana ID Unyx 09, stworzonego wspólnie z chińskim partnerem Volkswagena — Xpeng. Innym kandydatem może być SUV ID Aura T6 o długości 4,8 metra, który mógłby znaleźć się w europejskiej gamie powyżej mniejszego ID Tiguana i stać się konkurentem Volvo EX60.

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