大众准备将中国电动汽车进口至欧洲 — Autocar

在巴黎车展上，大众汽车表示，正准备选择性地将为中国市场开发的电动汽车进口到欧洲。这类汽车将补充该品牌现有的欧洲车型阵容，而非取代现有车型，Autocar报道。

面向中国市场的车型

大众汽车拥有多款专为中国本地市场打造的车型。这些车型基于为该地区调整的独立架构。该公司此前已表示，未来其中部分车型可能会在欧洲销售，并有可能在欧洲生产。

大众汽车首席执行官托马斯·舍费尔表示，过去两年间，公司一直致力于降低材料和工程成本。他说，大众汽车重新审视了汽车开发方式，并与欧洲和中国的合作伙伴协作，以使汽车在中国市场的成本方面具备竞争力。

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从中国出口

舍费尔指出，大众汽车已经开始将汽车从中国出口到全球南方国家，以及从物流角度更便于从中国供应汽车的市场，其中包括澳大利亚和中东国家。

针对欧洲，公司正在准备引进一款或多款车型的可能性。舍费尔以长5.2米的ID Era SUV为例，由于其尺寸，大众汽车未必会为欧洲市场开发该车型。他强调，选择性进口应有助于测试市场反应，而不是取代该品牌现有的汽车。

可能的候选车型

Autocar称，面向欧洲市场的潜在车型包括与大众汽车中国合作伙伴小鹏共同打造的新款ID Unyx 09电动轿车。另一候选车型可能是长4.8米的ID Aura T6 SUV，它可能在欧洲产品阵容中位于较小的ID Tiguan之上，并成为沃尔沃EX60的竞争对手。

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