Volkswagen готує можливість імпорту електромобілів із Китаю до Європи — Autocar

На Паризькому автосалоні Volkswagen заявив, що готує можливість вибірково імпортувати до Європи електромобілі, розроблені для китайського ринку. Такі автомобілі доповнюватимуть чинну європейську модельну лінійку бренду, а не замінюватимуть наявні моделі, повідомляє Autocar.

Моделі для китайського ринку

Volkswagen має низку автомобілів, створених у Китаї спеціально для місцевого ринку. Вони базуються на окремій архітектурі, адаптованій для цього регіону. Раніше компанія вже допускала, що частину цих моделей у майбутньому можуть продавати та потенційно виробляти в Європі.

Генеральний директор Volkswagen Томас Шефер заявив, що протягом останніх двох років компанія працювала над скороченням матеріальних та інженерних витрат. За його словами, Volkswagen переглянув підхід до розробки автомобілів і співпрацював із партнерами в Європі та Китаї, щоб зробити машини конкурентними за собівартістю на китайському ринку.

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Експорт із Китаю

Шефер зазначив, що Volkswagen уже починає експортувати автомобілі з Китаю до країн Глобального Півдня, а також на ринки, куди логістично простіше постачати машини з КНР, зокрема до Австралії та країн Близького Сходу.

Для Європи компанія готує можливість ввезення однієї або кількох моделей. Як приклад Шефер навів 5,2-метровий позашляховик ID Era, який Volkswagen не обов’язково розробляв би для європейського ринку через його габарити. Він наголосив, що вибірковий імпорт має допомогти перевірити реакцію ринку, а не замінити чинні автомобілі бренду.

Можливі кандидати

Серед потенційних моделей для Європи Autocar називає новий електричний седан ID Unyx 09, створений спільно з китайським партнером Volkswagen — Xpeng. Іншим кандидатом може бути 4,8-метровий SUV ID Aura T6, який міг би розташуватися у європейській лінійці вище за менший ID Tiguan та стати конкурентом Volvo EX60.

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