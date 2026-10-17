Volkswagen готовит импорт электромобилей из Китая в Европу — Autocar

На Парижском автосалоне Volkswagen заявил, что готовит возможность выборочно импортировать в Европу электромобили, разработанные для китайского рынка. Такие автомобили будут дополнять действующую европейскую модельную линейку бренда, а не заменять существующие модели, сообщает Autocar.

Модели для китайского рынка

Volkswagen имеет ряд автомобилей, созданных в Китае специально для местного рынка. Они основаны на отдельной архитектуре, адаптированной для этого региона. Ранее компания уже допускала, что часть этих моделей в будущем может продаваться и потенциально производиться в Европе.

Генеральный директор Volkswagen Томас Шефер заявил, что в течение последних двух лет компания работала над сокращением материальных и инженерных затрат. По его словам, Volkswagen пересмотрел подход к разработке автомобилей и сотрудничал с партнёрами в Европе и Китае, чтобы сделать машины конкурентоспособными по себестоимости на китайском рынке.

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Экспорт из Китая

Шефер отметил, что Volkswagen уже начинает экспортировать автомобили из Китая в страны Глобального Юга, а также на рынки, куда логистически проще поставлять машины из КНР, в частности в Австралию и страны Ближнего Востока.

Для Европы компания готовит возможность ввоза одной или нескольких моделей. В качестве примера Шефер привёл 5,2-метровый внедорожник ID Era, который Volkswagen не обязательно разрабатывал бы для европейского рынка из-за его габаритов. Он подчеркнул, что выборочный импорт должен помочь проверить реакцию рынка, а не заменить действующие автомобили бренда.

Возможные кандидаты

Среди потенциальных моделей для Европы Autocar называет новый электрический седан ID Unyx 09, созданный совместно с китайским партнёром Volkswagen — Xpeng. Другим кандидатом может стать 4,8-метровый SUV ID Aura T6, который мог бы расположиться в европейской линейке выше меньшего ID Tiguan и стать конкурентом Volvo EX60.

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