Ford Mustang GTD Competition pokonał północną pętlę Nürburgringu w Niemczech w czasie 6 minut i 40,835 sekundy, jednak Chevrolet nie planuje w najbliższym czasie zorganizować nowego przejazdu w odpowiedzi. Motor1 informuje o tym, powołując się na Tony’ego Romę, głównego inżyniera wykonawczego GM ds. Corvette i samochodów sportowych.

Różne kategorie przejazdów

Za kierownicą Mustanga GTD Competition siedział Dirk Müller. Jego wynik był o 8,44 sekundy szybszy od czasu Chevroleta Corvette ZR1X — 6 minut i 49,275 sekundy, ustanowionego w lipcu 2025 roku.

Jednocześnie wyniki te zostały wpisane do różnych kategorii. Mustang GTD Competition został odnotowany w klasie prototypów i samochodów przedprodukcyjnych, a Corvette ZR1X — w kategorii samochodów seryjnych i sportowych. Wynik Forda uzyskano samochodem przedprodukcyjnym, podczas gdy przejazd Corvette demonstrował możliwości modelu seryjnego.

Wcześniej w tym roku drogowy Mustang GTD przejechał Nordschleife w 6 minut i 52,072 sekundy. W 2025 roku Chevrolet odnotował również czas 7 minut i 11,826 sekundy dla Corvette Z06 oraz 6 minut i 50,763 sekundy dla Corvette ZR1.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według Romy zespół Chevrolet jest dumny z wyniku ZR1X. Przygotowania do przejazdu odbywały się jak do pełnoprawnego wyścigowego weekendu — z udziałem inżynierów Michelin i specjalistów od analizy baterii.

Stawka na Pikes Peak

Roma oświadczył, że Chevrolet nie zamierza prowadzić z Fordem wymiany wzajemnych przejazdów na Nürburgringu. Zamiast tego zespół Corvette skoncentrował się na amerykańskim wyścigu Pikes Peak International Hill Climb.

Corvette ZR1X prowadzony przez J. R. Hildebranda pokonał trasę Pikes Peak w 2026 roku w czasie 9 minut i 30,104 sekundy. W zawodach wystąpił również elektryczny prototyp Ford SuperVan 4.2, który odniósł zwycięstwo w klasyfikacji generalnej z wynikiem 8 minut i 18,202 sekundy oraz ustanowił nowy elektryczny rekord zawodów.

Chevrolet nie wyklucza powrotu na Nürburgring w przyszłości, ale obecnie nie planuje nowego przejazdu w odpowiedzi na wynik Forda.

Czytaj nas na