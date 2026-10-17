Mercedes-AMG zaprezentował pełnowymiarowego elektrycznego GT SUV, który na początku sprzedaży będzie oferowany w trzech wersjach: GT53 SUV, GT55 SUV oraz flagowej GT63 SUV. Najmocniejsza odmiana GT63 będzie miała szczytową moc 1153 koni mechanicznych i przyspieszy od 0 do 60 mil na godzinę w 2,6 sekundy. Jak podaje Motor1, jest to pierwszy pełnowymiarowy SUV w całości opracowany samodzielnie przez AMG.

Trzy wersje i do trzech silników elektrycznych

GT55 i GT63 są wyposażone w trzy silniki elektryczne: jeden na przedniej osi i dwa na tylnej. Przedni silnik może być odłączany w celu oszczędzania energii i włączany, gdy potrzebna jest dodatkowa moc lub przyczepność. Obie wersje mają stałą moc 711 koni mechanicznych, natomiast ich moc szczytowa wynosi odpowiednio 805 i 1153 koni mechanicznych.

Podstawowy GT53 otrzymał dwa silniki elektryczne — po jednym na każdej osi — oraz dwustopniową przekładnię na tylnej osi. Jego moc szczytowa wynosi 536 koni mechanicznych, a przyspieszenie do 60 mil na godzinę zajmuje 4,1 sekundy. Wszystkie odmiany są wyposażone w napęd na wszystkie koła AMG Performance 4MATIC+, a GT55 i GT63 mogą również rozdzielać moment obrotowy między poszczególne tylne koła.

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System 800-woltowy i szybkie ładowanie

Elektryczny SUV wykorzystuje architekturę 800-woltową. GT53 ma baterię o pojemności 106 kWh, a GT55 i GT63 — po 128 kWh. Maksymalna moc ładowania prądem stałym dla GT53 została określona na poziomie do 600 kW, a dla dwóch wyższych wersji — do 710 kW.

Według Mercedes-Benz GT53 może w ciągu 10 minut ładowania uzupełnić zasięg o maksymalnie 236 mil według cyklu WLTP. W przypadku GT55 i GT63 wartość ta sięga do 280 mil. Oczekiwany zasięg GT63 według WLTP, zależnie od konfiguracji, wynosi około 385–435 mil.

GT63 standardowo otrzyma zawieszenie AMG Active Ride Control+ z hydraulicznymi amortyzatorami i regulowanymi sprężynami pneumatycznymi. We wnętrzu znajdą się 10,2-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, 14-calowy centralny wyświetlacz oraz opcjonalny 14-calowy ekran dla pasażera z przodu. Sprzedaż modelu w USA jest oczekiwana latem 2027 roku.

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