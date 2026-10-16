W Polsce minister energii ustalił nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od soboty 17 października do poniedziałku 19 października. Litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 6,89 zł, benzyny 98 — do 7,68 zł, a oleju napędowego — do 8 zł, informuje RMF24.

Ceny niższe niż w piątek

Nowe maksymalne ceny obniżono dla wszystkich trzech rodzajów paliw. W piątek maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi 6,95 zł, benzyny 98 — 7,76 zł, a oleju napędowego — 8,03 zł.

Kolejny komunikat dotyczący maksymalnych cen ma zostać opublikowany 19 października. Określi on ceny na wtorek.

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Trzeci etap programu CPN

Ustalanie maksymalnych cen jest częścią trzeciego etapu pakietu Ceny Paliwa Niżej, czyli CPN, mającego na celu powstrzymanie wzrostu cen paliw na stacjach i obniżenie kosztów kierowców. Mechanizm uruchomiono po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych.

Prezydent Polski podpisał ustawę i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Dokument otworzył także drogę do tymczasowego obniżenia akcyzy i VAT na paliwa płynne. Finansowanie działań przewidziano ze środków z nowej opłaty nakładanej na koncerny paliwowe osiągające nadzwyczajne zyski. Za nieprzestrzeganie ustalonych maksymalnych cen może grozić kara do 1 mln zł.

Zgodnie z planami rządu pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca 2026 roku, a jego koszt może wynieść około 5 mld zł.

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