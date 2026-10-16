У Польщі знизили граничні ціни на пальне на 17–19 жовтня — RMF24

У Польщі міністр енергетики встановив нові максимальні ціни на пальне, що діятимуть із суботи, 17 жовтня, до понеділка, 19 жовтня. Літр бензину 95 коштуватиме не більш як 6,89 злотого, бензину 98 — до 7,68 злотого, а дизельного пального — до 8 злотих, повідомляє RMF24.

Ціни нижчі, ніж у п’ятницю

Нові максимальні ціни знизили для всіх трьох видів пального. У п’ятницю максимальна ціна літра бензину 95 становить 6,95 злотого, бензину 98 — 7,76 злотого, дизельного пального — 8,03 злотого.

Наступне повідомлення щодо максимальних цін мають опублікувати 19 жовтня. Воно визначатиме ціни на вівторок.

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Третій етап програми CPN

Встановлення максимальних цін є складовою третього етапу пакета Ceny Paliwa Niżej, або CPN, спрямованого на стримування подорожчання пального на заправках і зниження витрат водіїв. Механізм запустили після набуття чинності частиною положень закону про податок на надприбутки паливних компаній.

Президент Польщі підписав закон і водночас направив його до Конституційного трибуналу в порядку наступного контролю. Документ також відкрив шлях до тимчасового зниження акцизу та ПДВ на рідке паливо. Фінансування заходів передбачене коштом нового збору з паливних концернів, які отримують надзвичайні прибутки. За недотримання встановлених максимальних цін може загрожувати штраф до 1 млн злотих.

За урядовими планами, пакет підтримки цін на пальне діятиме до кінця 2026 року, а його вартість може становити близько 5 млрд злотих.

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