Volkswagen готує відкликання тисяч електромобілів через батареї — Electrek

Volkswagen готує відкликання кількох тисяч електромобілів, зокрема ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz та Cupra Born, випущених у 2023–2026 роках. У США та Великій Британії компанія вже повідомляла про кампанії відкликання, пише Electrek.

Перевірка батарей

За даними видання, внутрішня перевірка якості виявила, що частина високовольтних елементів батарей не відповідає вимогам. Представник Volkswagen повідомив німецькій газеті Handelsblatt, що проблема стосується кількох тисяч електромобілів.

Першопричину проблеми ще встановлюють. Volkswagen рекомендує власникам до появи рішення не заряджати тягові батареї більш ніж до 80% ємності. У компанії зазначили, що заряджання понад цей рівень у деяких моделях може спричинити теплове поширення або пожежу всередині батареї.

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Кампанії у США та Великій Британії

Раніше цього місяця Volkswagen оголосив у США відкликання 22 524 кросоверів ID.4 2023–2026 модельних років. За даними компанії, з 18 січня 2024 року до 7 серпня 2026 року в США надійшло 22 звернення.

Volkswagen ще розробляє спосіб усунення проблеми. Попереджувальні листи американським власникам щодо ризиків безпеки планують надіслати 27 листопада 2026 року, а після появи рішення компанія має розіслати додаткові повідомлення.

Volkswagen також оголосив відкликання у Великій Британії. Деталі кампанії в Німеччині на момент публікації ще не були внесені до реєстру Федерального автотранспортного відомства Німеччини.

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