大众因电池问题准备召回数千辆电动汽车——Electrek

大众汽车正准备召回数千辆电动汽车，其中包括2023年至2026年生产的ID.3、ID.4、ID.7、ID. Buzz和Cupra Born。该公司此前已在美国和英国通报了召回行动，Electrek报道。

电池检查

据该媒体报道，内部质量检查发现，部分高压电池单元不符合要求。大众汽车的一名代表向德国《商报》表示，该问题涉及数千辆电动汽车。

问题的根本原因仍在确定中。大众汽车建议车主在解决方案出台前，不要将动力电池充电至超过80%的容量。该公司表示，在某些车型中，充电超过这一水平可能导致电池内部发生热扩散或起火。

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美国和英国的召回行动

本月早些时候，大众汽车宣布在美国召回22,524辆2023至2026车型年的ID.4跨界车。该公司称，从2024年1月18日至2026年8月7日，美国共收到22起报告。

大众汽车仍在制定解决该问题的方法。计划于2026年11月27日向美国车主寄送有关安全风险的警告信，并在解决方案出台后发送补充通知。

大众汽车还宣布在英国开展召回。德国的召回行动细节在发布时尚未被录入德国联邦机动车运输管理局的登记册。

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