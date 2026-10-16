Kia在韩国京畿道板桥启动了一项试点共享汽车服务，使用可远程操控的PV5电动厢式车。该项目于周四开始运营，并将持续至年底。正如Electrek报道的那样，该公司称这项服务是韩国首个采用车辆远程操控技术的共享汽车项目。

服务如何运作

用户可通过专用应用程序预订厢式车。预订后，PV5将利用远程操控技术抵达指定地点，车内没有驾驶员。行程结束后，客户可将厢式车停放在所需地点，远程驾驶员则通过4G或5G无线连接将其开回车库。

Kia表示，这一模式可提高企业车队的使用效率，并减轻拥有车队的负担。该服务还提供灵活的车辆取还地点。

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试点参与方

开展试点的联盟成员包括Kia、初创公司SUM、Mobiops公司以及韩国道路交通管理局。Kia提供PV5厢式车并协调项目，SUM开发远程操控解决方案，Mobiops负责服务的运营工作。韩国道路交通管理局协助进行监管审查。

该项目还获得京畿道、KT、UMOS ONE、新一代融合技术研究院以及京畿道汽车租赁行业协会的支持。在试验期间，合作伙伴将测试远程操控技术，以及该服务在现实条件下运行的可行性。

Kia表示，将利用试点项目的数据进一步改进技术。该公司计划于2027年扩大服务，以加快基于PV5的远程操控服务的商业化部署。

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