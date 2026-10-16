Kia uruchomiła w Pangyo, w prowincji Gyeonggi w Korei Południowej, pilotażową usługę carsharingu ze zdalnym sterowaniem elektrycznymi furgonami PV5. Program rozpoczął działanie w czwartek i potrwa do końca roku. Jak informuje Electrek, firma nazywa tę usługę pierwszym w Korei Południowej carsharingiem wykorzystującym technologię zdalnego sterowania pojazdem.

Jak działa usługa

Użytkownicy mogą zarezerwować furgon za pośrednictwem specjalnej aplikacji. Po dokonaniu rezerwacji PV5 przyjeżdża do wskazanej lokalizacji bez kierowcy w pojeździe, z wykorzystaniem technologii zdalnego sterowania. Po podróży klient może zostawić furgon w wybranym miejscu, a zdalny kierowca odprowadza go do garażu przez bezprzewodowe połączenie 4G lub 5G.

Kia oświadczyła, że taki model może zwiększyć efektywność wykorzystania firmowych flot i zmniejszyć obciążenie związane z ich posiadaniem. Usługa przewiduje także elastyczne miejsca odbioru i zwrotu pojazdu.

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Uczestnicy testu

W konsorcjum prowadzącym pilotaż uczestniczą Kia, startup SUM, firma Mobiops oraz Koreański Urząd Ruchu Drogowego. Kia udostępnia furgony PV5 i koordynuje projekt, SUM opracowuje rozwiązania zdalnego sterowania, a Mobiops odpowiada za operacyjną obsługę usługi. Koreański Urząd Ruchu Drogowego pomaga w kontrolach regulacyjnych.

Projekt wspierają również prowincja Gyeonggi, KT, UMOS ONE, Instytut Badawczy Technologii Konwergencji Nowej Generacji oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Wynajmu Samochodów Prowincji Gyeonggi. Podczas testu partnerzy będą sprawdzać technologię zdalnego sterowania oraz możliwość działania usługi w rzeczywistych warunkach.

Kia poinformowała, że wykorzysta dane z programu pilotażowego do dalszego doskonalenia technologii. Firma planuje rozszerzyć usługę w 2027 roku, aby przyspieszyć komercyjne wdrożenie usług zdalnego sterowania opartych na PV5.

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