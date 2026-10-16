Chiński regulator przygotował projekt przepisów bezpieczeństwa, który przewiduje zakaz w pełni elektrycznych ukrytych zewnętrznych klamek drzwi od 1 stycznia 2027 roku. Takie mechanizmy zależą od zasilania, aby wysunąć się i otworzyć drzwi, podczas gdy nowe wymogi mają zapewnić możliwość mechanicznego otwarcia drzwi w razie zaniku zasilania.

Motor1 informuje, że producenci składający w Chinach do rejestracji nową konstrukcję samochodu będą musieli dostarczać dodatkowe dane techniczne i materiały dotyczące weryfikacji bezpieczeństwa dla konstrukcji, które regulatorzy zakwalifikują jako innowacyjne. Należą do nich w szczególności całkowicie ukryte klamki, które elektronicznie wysuwają się z nadwozia.

Mechaniczne otwieranie drzwi

Półukryte lub wpuszczane klamki mogą pozostać dozwolone, jeśli będzie można korzystać z nich mechanicznie. Muszą także zapewniać przestrzeń do uchwycenia dłonią o wymiarach co najmniej 2,4 na 0,8 cala.

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Projekt przepisów dotyczy nie tylko klamek drzwi. W przypadku funkcji istotnych dla bezpieczeństwa, w tym oświetlenia zewnętrznego, wycieraczek i usuwania zaparowania szyb, proponuje się wymagać fizycznych elementów sterujących zamiast dostępu wyłącznie przez menu ekranu dotykowego.

Wymogi dla certyfikowanych modeli

Producenci samochodów mają czas do 1 lipca 2027 roku na złożenie dodatkowych materiałów technicznych i wyników weryfikacji dotyczących modeli, które już otrzymały certyfikację do sprzedaży w Chinach. Dotyczy to również BMW iX3 na rynek chiński bez wysuwanych klamek. Odrębny standard bezpieczeństwa dotyczący klamek drzwi przewiduje dla takich samochodów dłuższy okres przejściowy na ewentualne zmiany konstrukcyjne.

W celu rejestracji nowych modeli regulatorzy proponują udokumentowanie 51 dodatkowych parametrów, w tym niezawodności konstrukcji i oprogramowania, odporności na warunki środowiskowe, parametrów nagrzewania i chłodzenia, a także ochrony przed wodą i pyłem. Innowacyjne konstrukcje muszą również przejść testy trwałości na dystansie co najmniej 18 600 mil. Wstrzymanie produkcji i wycofanie z rynku mogą zostać zastosowane tylko wobec modeli, dla których dokumenty nie zostaną złożone w ustalonym terminie i które następnie zostaną uznane za stwarzające rzeczywiste zagrożenie dla bezpieczeństwa.

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