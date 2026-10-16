中国监管机构已准备了一份安全规则草案，其中规定自2027年1月1日起禁止全电动隐藏式外部车门把手。这类机构依靠电力弹出并打开车门，而新要求旨在确保在断电时能够通过机械方式打开车门。

Motor1报道，在中国提交新车辆设计注册申请的制造商，将必须为监管机构归类为创新型的设计提供额外技术数据和安全验证材料。其中尤其包括从车身中电子弹出的全隐藏式把手。

机械开启车门

半隐藏式或嵌入式把手如果能够以机械方式使用，可能仍会被允许。它们还必须提供至少2.4乘0.8英寸的手部抓握空间。

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这份规则草案不仅涉及车门把手。对于与安全有关的重要功能，包括外部照明、雨刷和玻璃除雾，提议要求使用物理控制装置，而非只能通过触摸屏菜单操作。

对已认证车型的要求

汽车制造商须在2027年7月1日前，就已获得在中国销售认证的车型提交额外技术材料和验证结果。这也适用于面向中国市场、没有弹出式把手的BMW iX3。针对车门把手的单独安全标准为这类汽车可能进行的设计变更规定了更长的过渡期。

对于新车型的注册，监管机构提议记录51项额外参数，包括设计和软件的可靠性、对环境条件的耐受性、加热和冷却指标，以及防水防尘保护。创新型设计还必须进行至少18,600英里的耐久性测试。只有未在规定期限内提交文件、且随后被认定构成实际安全风险的车型，才可能被暂停生产和召回。

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