波兰下调10月17日至19日燃油最高价格——RMF24

波兰能源部长设定了新的燃油最高价格，该价格将从10月17日星期六起实施至10月19日星期一。每升95号汽油价格不超过6.89兹罗提，98号汽油不超过7.68兹罗提，柴油不超过8兹罗提，RMF24报道。

价格低于周五

三种燃油的新最高价格均有所下调。周五，95号汽油每升最高价格为6.95兹罗提，98号汽油为7.76兹罗提，柴油为8.03兹罗提。

有关最高价格的下一份公告预计将于10月19日发布。该公告将确定周二的价格。

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CPN计划第三阶段

设定最高价格是Ceny Paliwa Niżej一揽子计划，即CPN计划第三阶段的一部分，该计划旨在遏制加油站燃油价格上涨并降低驾驶员成本。该机制在关于燃油公司超额利润税的法律部分条款生效后启动。

波兰总统签署了该法律，并同时将其提交宪法法庭进行事后审查。该文件还为暂时降低液体燃料的消费税和增值税铺平了道路。这些措施的资金将来自对获得超额利润的燃油集团征收的新费用。不遵守既定最高价格可能面临最高100万兹罗提的罚款。

根据政府计划，燃油价格支持方案将持续至2026年底，其成本可能约为50亿兹罗提。

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