В Польше министр энергетики установил новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать с субботы, 17 октября, до понедельника, 19 октября. Литр бензина 95 будет стоить не более 6,89 злотого, бензина 98 — до 7,68 злотого, а дизельного топлива — до 8 злотых, сообщает RMF24.

Цены ниже, чем в пятницу

Новые максимальные цены снижены для всех трех видов топлива. В пятницу максимальная цена литра бензина 95 составляет 6,95 злотого, бензина 98 — 7,76 злотого, дизельного топлива — 8,03 злотого.

Следующее сообщение о максимальных ценах должны опубликовать 19 октября. Оно определит цены на вторник.

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Третий этап программы CPN

Установление максимальных цен является частью третьего этапа пакета Ceny Paliwa Niżej, или CPN, направленного на сдерживание роста цен на топливо на заправках и снижение расходов водителей. Механизм запустили после вступления в силу части положений закона о налоге на сверхприбыли топливных компаний.

Президент Польши подписал закон и одновременно направил его в Конституционный трибунал в порядке последующего контроля. Документ также открыл путь к временному снижению акциза и НДС на жидкое топливо. Финансирование мер предусмотрено за счет нового сбора с топливных концернов, получающих чрезвычайные прибыли. За несоблюдение установленных максимальных цен может грозить штраф до 1 млн злотых.

Согласно планам правительства, пакет поддержки цен на топливо будет действовать до конца 2026 года, а его стоимость может составить около 5 млрд злотых.

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