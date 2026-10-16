В Великобритании более 11 400 водителей в прошлом году обратились в Агентство по лицензированию водителей и транспортных средств (DVLA) после получения штрафов за нарушения, которых они не признавали. Большинство таких случаев, вероятно, связано с клонированием номерных знаков — мошенническим копированием номера для похожего автомобиля, чтобы избежать фиксации камерами. Об этом сообщает The Guardian.

Жалоб стало больше

По данным автомобильной организации RAC, которая проанализировала информацию, полученную через запросы о доступе к данным, количество жалоб на ошибочное приписывание нарушений было на 9% выше, чем в 2024 году. По сравнению с 2018 годом этот показатель почти удвоился.

В RAC подчеркнули, что незаконные номерные знаки позволяют преступникам избегать обнаружения, а опасным водителям — не попадать в поле зрения правоохранительных органов. Владельцам автомобилей, чьи номера были скопированы, приходится доказывать, что они не несут ответственности за нарушение, зафиксированное камерами на другом автомобиле со склонированным номерным знаком.

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Проблема нечитаемых номеров

Отдельную обеспокоенность вызывают так называемые «призрачные» номерные знаки, которые намеренно делают нечитаемыми для 18 тысяч британских камер автоматического распознавания номерных знаков. Такие камеры, в частности, контролируют соблюдение ограничений скорости и перекрытия полос на автомагистралях.

RAC призвала обновить устаревшую и недостаточно урегулированную систему номерных знаков. Для покупки номерных знаков покупатели должны предоставлять поставщикам регистрационный документ V5C и документ, удостоверяющий личность. В то же время прошлогоднее расследование выявило более 130 официальных поставщиков в Великобритании, готовых продать клонированные номерные знаки.

В прошлом месяце правительство объявило об общенациональном усилении борьбы с незаконными номерами и финансировании новой дорожной полицейской группы. Новый Национальный координационный центр дорожной полиции будет обмениваться данными и тестировать технологии, в том числе специальные очки для выявления номеров, нечитаемых для камер. За номерной знак, отображённый с нарушением требований, в Великобритании может грозить штраф до 1 000 фунтов стерлингов.

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