W Wielkiej Brytanii ponad 11 400 kierowców zwróciło się w ubiegłym roku do Agencji ds. Licencjonowania Kierowców i Pojazdów (DVLA) po otrzymaniu mandatów za wykroczenia, których nie uznawali. Większość takich przypadków jest prawdopodobnie związana z klonowaniem tablic rejestracyjnych — oszukańczym kopiowaniem numeru dla podobnego pojazdu, aby uniknąć wykrycia przez kamery. Poinformował o tym The Guardian.

Więcej skarg

Według organizacji motoryzacyjnej RAC, która przeanalizowała informacje uzyskane w ramach wniosków o dostęp do danych, liczba skarg dotyczących błędnego przypisania wykroczeń była o 9% wyższa niż w 2024 roku. W porównaniu z 2018 rokiem wskaźnik ten niemal się podwoił.

RAC podkreśliła, że nielegalne tablice rejestracyjne pozwalają przestępcom uniknąć wykrycia, a niebezpiecznym kierowcom — pozostawać poza zasięgiem organów ścigania. Właściciele samochodów, których numery zostały skopiowane, muszą udowadniać, że nie ponoszą odpowiedzialności za wykroczenie zarejestrowane przez kamery na innym pojeździe ze sklonowaną tablicą rejestracyjną.

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Problem nieczytelnych tablic

Osobne obawy budzą tak zwane „widmowe” tablice rejestracyjne, które celowo czyni się nieczytelnymi dla 18 tysięcy brytyjskich kamer automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Kamery te między innymi kontrolują przestrzeganie ograniczeń prędkości i zamknięcia pasów ruchu na autostradach.

RAC wezwała do zmodernizowania przestarzałego i niewystarczająco uregulowanego systemu tablic rejestracyjnych. Aby kupić tablice rejestracyjne, nabywcy muszą przedstawić dostawcom dokument rejestracyjny V5C oraz dokument tożsamości. Jednocześnie ubiegłoroczne dochodzenie wykazało, że ponad 130 oficjalnych dostawców w Wielkiej Brytanii było gotowych sprzedać klonowane tablice rejestracyjne.

W ubiegłym miesiącu rząd ogłosił ogólnokrajowe zaostrzenie walki z nielegalnymi tablicami oraz finansowanie nowej drogowej jednostki policyjnej. Nowe Krajowe Centrum Koordynacji Policji Drogowej będzie wymieniać dane i testować technologie, w tym specjalne okulary do wykrywania tablic nieczytelnych dla kamer. Za tablicę rejestracyjną wyświetlaną niezgodnie z wymogami w Wielkiej Brytanii może grozić grzywna do 1 000 funtów szterlingów.

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