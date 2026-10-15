Porsche zaprezentowało w Nowym Jorku w USA koncept Mission S, który pokazuje przyszły design marki i zapowiada seryjny samochód sportowy z silnikiem umieszczonym centralnie, pozycjonowany w gamie powyżej 911. Firma już opracowuje nową platformę dla przyszłej wersji drogowej, informuje Autocar.

Nowość ma stać się modelem seryjnym, a nie samochodem z limitowanej serii. Prawdopodobnie będzie produkowana razem z Porsche 911 w Zuffenhausen. Pod względem osiągów przyszły samochód ma zająć miejsce między 911 a supersamochodem 918 Spyder, który trafił na rynek w 2013 roku.

Rezygnacja z projektu elektrycznego

Wcześniej Porsche rozważało elektryczny koncept Mission X z 2023 roku jako możliwego następcę w tym segmencie. Projekt został jednak zamknięty z powodu ograniczonego popytu na drogie elektryczne samochody sportowe. Marka koncentruje się teraz na modelach z silnikami spalinowymi.

Według szefa Porsche Michaela Leitersa nowa elastyczna platforma będzie oparta na istniejących technologiach Porsche i jest opracowywana wewnątrz firmy. Będzie przewidywać napędy benzynowe, hybrydowe i hybrydowe typu plug-in, ale nie wersję elektryczną. Leiters wyjaśnił to brakiem popytu na pojazdy elektryczne w tym segmencie.

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Nowy styl Porsche

Mission S stał się pierwszym konceptem stworzonym pod kierownictwem nowego szefa designu Tobiasa Sühlmanna, który w lutym zastąpił Michaela Mauera. Sühlmann wcześniej kierował designem McLarena i pracował w Volkswagenie, Bugatti, Aston Martinie oraz Bentleyu. Jak powiedział, design konceptu opracowano w osiem miesięcy.

Stylistyka samochodu nawiązuje do Porsche Carrera GT, 911 GT1 i 959. Koncept otrzymał charakterystyczne wysokie przednie błotniki, wąskie światła do jazdy dziennej, duży wlot powietrza w przedniej części dachu, aktywne tylne skrzydło oraz duży wentylator nad komorą silnika. Wśród detali wymieniono również dzielone, wąskie tylne światła i koła stylizowane na felgi Porsche 928.

Wnętrze wykonano w minimalistycznym stylu, zorientowanym na kierowcę. Przewidziano w nim pięć okrągłych wskaźników, w tym analogowy obrotomierz, fizyczne elementy sterowania oraz uchwyt MagSafe na smartfon zamiast centralnego ekranu dotykowego.

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