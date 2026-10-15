Porsche представила Mission S як майбутній спорткар вище за 911 — Autocar

Porsche представила в Нью-Йорку, США, концепт Mission S, який демонструє майбутній дизайн марки та передвіщає серійний середньомоторний спорткар, розташований у модельній лінійці вище за 911. Компанія вже розробляє нову платформу для майбутньої дорожньої версії, повідомляє Autocar.

Новинка має стати серійною моделлю, а не автомобілем обмеженої серії. Її, ймовірно, випускатимуть разом із Porsche 911 у Цуффенгаузені. За рівнем продуктивності майбутній автомобіль має зайняти позицію між 911 та суперкаром 918 Spyder, який вийшов у 2013 році.

Відмова від електричного проєкту

Раніше Porsche розглядала електричний концепт Mission X 2023 року як можливого наступника у цьому сегменті. Однак проєкт згорнули через обмежений попит на дорогі електричні спорткари. Тепер марка зосереджується на моделях із двигунами внутрішнього згоряння.

За словами керівника Porsche Міхаеля Лайтерса, нова гнучка платформа базуватиметься на наявних технологіях Porsche та розробляється всередині компанії. Вона передбачатиме бензинові, гібридні та плагін-гібридні силові установки, але не електричну версію. Лайтерс пояснив це відсутністю попиту на електромобілі в цьому сегменті.

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Новий стиль Porsche

Mission S став першим концептом, створеним за нового керівника дизайну Тобіаса Зюльмана, який у лютому змінив Міхаеля Мауера. Зюльман раніше очолював дизайн McLaren та працював у Volkswagen, Bugatti, Aston Martin і Bentley. За його словами, дизайн концепту розробили за вісім місяців.

Зовнішність автомобіля відсилає до Porsche Carrera GT, 911 GT1 і 959. Концепт отримав характерні високі передні крила, вузькі денні ходові вогні, великий повітрозабірник у передній частині даху, активне заднє антикрило та великий вентилятор над моторним відсіком. Серед деталей також названо розділені вузькі задні ліхтарі та колеса, стилізовані під диски Porsche 928.

Інтер’єр виконано в мінімалістичному стилі з орієнтацією на водія. У ньому передбачені п’ять круглих приладів, зокрема аналоговий тахометр, фізичні елементи керування та кріплення MagSafe для смартфона замість центрального сенсорного екрана.

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