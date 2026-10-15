У США зафіксували п’ять зіткнень Tesla під час дистанційного керування — Electrek

У США у звітах Tesla для Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) зафіксовано п’ять зіткнень роботаксі, під час яких керування автомобілем перебирали дистанційні оператори. За даними Electrek, у кожному з цих випадків після дистанційного перехоплення керування сталося зіткнення.

Два нові інциденти сталися у серпні та увійшли до вересневої публікації даних NHTSA. У Далласі Model Y зупинився на житловій вулиці між бетономішалкою та припаркованим позашляховиком. Дистанційний оператор перебрав керування, і під час руху вперед автомобіль зіткнувся з позашляховиком на швидкості близько 0,4 милі на годину. Пасажирів у машині не було.

Два нові випадки

Ще один випадок стався в Остіні: дистанційний оператор керував Model Y, що рухався провулком між опорою та сміттєвим контейнером. Автомобіль зіткнувся з контейнером на швидкості приблизно 1 миля на годину. В обох нових інцидентах повідомляли лише про пошкодження майна, а пасажирів у салоні не було.

Обидва звіти мають позначку типу водія або оператора «Remote (Commercial / Test)», що означає дистанційне керування під час комерційного використання або тестування. Загалом Tesla має 36 окремих звітів про інциденти з роботаксі — проти 22, коли видання востаннє аналізувало ці дані в липні.

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Інші зафіксовані зіткнення

Ще одним із п’яти випадків є травневе зіткнення роботаксі Tesla з пнем дерева в Х’юстоні. У липні 2025 року в Остіні оператор безпеки не зміг змусити автомобіль продовжити рух, після чого дистанційний оператор перебрав керування, прискорився, повернув ліворуч і скерував машину на бордюр та в металеву огорожу на швидкості 8 миль на годину.

У січні 2026 року в Остіні дистанційний оператор перебрав керування для допомоги з навігацією, після чого автомобіль зіткнувся з будівельним бар’єром на швидкості 9 миль на годину. Tesla не розкриває, як часто дистанційні оператори втручаються в роботу роботаксі, тому оцінити частоту таких інцидентів неможливо.

Підхід Waymo

Компанія Waymo в листі сенатору Еду Маркі в лютому 2026 року заявила, що не використовувала дистанційне керування, за якого людина виконує динамічне завдання водіння. Її віддалені співробітники можуть надавати системі рекомендації, які вона здатна прийняти або відхилити.

Waymo також описала вузький виняток: навчений працівник може перемістити заблокований автомобіль уперед зі швидкістю до 2 миль на годину за фіксованих кутів керма, щоб звільнити смугу руху. За твердженням компанії, цей інструмент не використовували поза навчанням.

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