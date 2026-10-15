W raportach Tesli dla amerykańskiej Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) odnotowano pięć kolizji robotaksówek, podczas których kontrolę nad pojazdami przejmowali zdalni operatorzy. Według Electrek, w każdym z tych przypadków po zdalnym przejęciu kontroli doszło do kolizji.

Dwa nowe incydenty miały miejsce w sierpniu i znalazły się w opublikowanych we wrześniu danych NHTSA. W Dallas Model Y zatrzymał się na ulicy mieszkalnej między betoniarką a zaparkowanym SUV-em. Zdalny operator przejął kontrolę, a podczas jazdy do przodu pojazd zderzył się z SUV-em z prędkością około 0,4 mili na godzinę. W samochodzie nie było pasażerów.

Dwa nowe przypadki

Kolejny przypadek miał miejsce w Austin: zdalny operator kierował Modelem Y, który poruszał się alejką między słupem a kontenerem na śmieci. Samochód zderzył się z kontenerem z prędkością około 1 mili na godzinę. W obu nowych incydentach zgłoszono wyłącznie szkody materialne, a w kabinie nie było pasażerów.

Oba raporty mają oznaczenie typu kierowcy lub operatora „Remote (Commercial / Test)”, co oznacza zdalne sterowanie podczas użytkowania komercyjnego lub testów. Łącznie Tesla ma 36 odrębnych raportów o incydentach z robotaksówkami, wobec 22, gdy publikacja ostatnio analizowała te dane w lipcu.

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Inne odnotowane kolizje

Kolejnym z pięciu przypadków było majowe zderzenie robotaksówki Tesli z pniem drzewa w Houston. W lipcu 2025 roku w Austin operator bezpieczeństwa nie zdołał nakłonić pojazdu do dalszej jazdy, po czym zdalny operator przejął kontrolę, przyspieszył, skręcił w lewo i skierował samochód na krawężnik oraz w metalowe ogrodzenie z prędkością 8 mil na godzinę.

W styczniu 2026 roku w Austin zdalny operator przejął kontrolę, aby pomóc w nawigacji, po czym samochód zderzył się z barierą budowlaną z prędkością 9 mil na godzinę. Tesla nie ujawnia, jak często zdalni operatorzy interweniują w działanie robotaksówek, dlatego oszacowanie częstotliwości takich incydentów jest niemożliwe.

Podejście Waymo

W liście do senatora Eda Markeya z lutego 2026 roku Waymo oświadczyło, że nie stosowało zdalnego sterowania, w którym człowiek wykonuje dynamiczne zadanie prowadzenia pojazdu. Jego zdalni pracownicy mogą przekazywać systemowi zalecenia, które może on przyjąć lub odrzucić.

Waymo opisało także wąski wyjątek: przeszkolony pracownik może przesunąć zablokowany pojazd do przodu z prędkością do 2 mil na godzinę przy stałych kątach skrętu, aby zwolnić pas ruchu. Według firmy narzędzie to nie było używane poza szkoleniami.

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