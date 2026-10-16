W Fairfield w Kalifornii samochód Tesla uderzył w patrolowego Dodge’a Chargera Kalifornijskiego Patrolu Drogowego (CHP), w wyniku czego dwóch funkcjonariuszy doznało poważnych obrażeń. Jak informuje Electrek, 22-letni kierowca Tesli powiedział śledczym, że zasnął za kierownicą, gdy włączony był system Full Self-Driving.

Zderzenie na zamkniętej trasie

Do wypadku doszło krótko przed północą 13 października na wschodnim kierunku autostrady Interstate 80, na zachód od Air Base Parkway. Funkcjonariusze pracowali na miejscu innego śmiertelnego wypadku, do którego doszło około godzinę wcześniej.

Według CHP cztery pasy ruchu były zamknięte za pomocą pachołków i flar sygnalizacyjnych. Tesla jechała autostradą z prędkością odpowiadającą ruchowi drogowemu, przejechała przez zamknięty odcinek i uderzyła w radiowóz, w którym znajdowali się obaj funkcjonariusze. Moment zderzenia zarejestrowały kamery w radiowozie i innym pojeździe na miejscu zdarzenia.

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Kierowca Tesli z Sacramento doznał lekkich obrażeń. Oba wypadki są badane. CHP podkreślił, że Full Self-Driving jest systemem wspomagania kierowcy i nie zwalnia osoby za kierownicą z obowiązku kontrolowania pojazdu.

Sprawdzenie danych pojazdu

CHP nie podał modelu Tesli ani wersji oprogramowania. Twierdzenie o użyciu Full Self-Driving opiera się wyłącznie na słowach kierowcy; dane z pokładowych dzienników pojazdu mają ustalić, czy system był aktywowany w chwili zderzenia.

Amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) w sierpniu 2021 roku wszczęła dochodzenie po serii zderzeń Tesli z zaparkowanymi radiowozami policyjnymi i wozami strażackimi. W grudniu 2023 roku Tesla wycofała ponad 2 mln pojazdów i wydała aktualizację oprogramowania z dodatkowymi ostrzeżeniami dotyczącymi monitorowania uwagi kierowcy.

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